Porto Marina Cala de' Medici al via il dragaggio delle sabbie | il materiale recuperato sarà riutilizzato per la riprofilazione della costa

Da livornotoday.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il porto Marina Cala de' Medici, situato tra Rosignano e Castiglioncello, ha iniziato in questi giorni le operazioni di dragaggio delle sabbie nell’area a nord. Il materiale rimosso verrà riutilizzato per la riprofilazione della costa. L’intervento riguarda la rimozione di sedimenti accumulatisi nel tempo a causa delle correnti sottomarine. Le operazioni sono in corso e sono previste nelle prossime settimane.

In funzione la draga che consente di spostare mille tonnellate di sabbia al giorno. L'ad Matteo Ratti: "Recupereremo 60mila tonnellate di materiale utili per contrastare l'erosione delle spiagge" Il porto Marina Cala de’ Medici, tra Rosignano e Castiglioncello, ha avviato in questi giorni il dragaggio delle sabbie che le correnti sottomarine accumulano abitualmente nell’area a nord. L’obiettivo è fare in modo che per la stagione estiva, quando sempre più il Marina Cala de’ Medici è meta di transito per quel turismo nautico che naviga nelle acque del Tirreno nord-occidentale e sud Ligure, l’ingresso del porto sia libero dai materiali che si accumulano sul fondale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

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