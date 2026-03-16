Porto Marina Cala de' Medici al via il dragaggio delle sabbie | il materiale recuperato sarà riutilizzato per la riprofilazione della costa

Il porto Marina Cala de' Medici, situato tra Rosignano e Castiglioncello, ha iniziato in questi giorni le operazioni di dragaggio delle sabbie nell’area a nord. Il materiale rimosso verrà riutilizzato per la riprofilazione della costa. L’intervento riguarda la rimozione di sedimenti accumulatisi nel tempo a causa delle correnti sottomarine. Le operazioni sono in corso e sono previste nelle prossime settimane.

In funzione la draga che consente di spostare mille tonnellate di sabbia al giorno. L'ad Matteo Ratti: "Recupereremo 60mila tonnellate di materiale utili per contrastare l'erosione delle spiagge" Il porto Marina Cala de’ Medici, tra Rosignano e Castiglioncello, ha avviato in questi giorni il dragaggio delle sabbie che le correnti sottomarine accumulano abitualmente nell’area a nord. L’obiettivo è fare in modo che per la stagione estiva, quando sempre più il Marina Cala de’ Medici è meta di transito per quel turismo nautico che naviga nelle acque del Tirreno nord-occidentale e sud Ligure, l’ingresso del porto sia libero dai materiali che si accumulano sul fondale. 🔗 Leggi su Livornotoday.it Articoli correlati Da Cala Verdegiglio a Porto Miggiano: tutti i punti sulla costa pugliese a rischio cedimento (e alcuni sono già crollati). La mappaIl cedimento dell'arco degli innamorati, crollato proprio nella notte di San Valentino, racconta un'emergenza per la costa pugliese. Porto canale di Riccione: lavori di dragaggio in corso per la sicurezza della navigazioneI lavori di dragaggio dell’imboccatura del porto canale di Riccione sono in corso e dureranno fino all’inizio della stagione balneare. Altri aggiornamenti su Porto Marina Cala Temi più discussi: Marina Cala de' Medici, al via il dragaggio delle sabbie in porto; Marine d’Italia, presentata al Marina Cala de’ Medici la nuova piattaforma nazionale; Il porto di Cala de' Medici rimuove 1000 tonnellate di sabbia al giorno; Marine d’Italia si presenta al Marina Cala de’ Medici: una piattaforma nazionale per la portualità turistica. Il porto di Cala de' Medici rimuove 1000 tonnellate di sabbia al giornoIl porto di Marina Cala de' Medici, a Castiglioncello (Livorno), ha avviato il dragaggio delle sabbie che le correnti sottomarine accumulano abitualmente nell'area a nord dell'approdo con una draga in ... ansa.it Marine d’Italia si presenta al Marina Cala de’ Medici: una piattaforma nazionale per la portualità turisticaMarine d’Italia è una piattaforma di servizi che riunisce le aggregazioni regionali della portualità turistica italiana, nata per offrire strumenti comuni, promozione internazionale e standard operati ... nauticareport.it Nasce Marine d’Italia. Il 10 marzo alle ore 10, a Marina Cala de’ Medici, presenteremo ufficialmente Marine d’Italia: un nuovo percorso per lo sviluppo della portualità turistica italiana. Non un’associazione, ma una piattaforma nazionale di servizi a supporto de - facebook.com facebook Nel porto turistico deliberata una proposta di aggiornamento del piano ormeggi, che sarà prossimamente sottoposta agli enti competenti e all'amministrazione comunale x.com