Da Cala Verdegiglio a Porto Miggiano | tutti i punti sulla costa pugliese a rischio cedimento e alcuni sono già crollati La mappa

Il cedimento dell’arco degli innamorati, avvenuto nella notte di San Valentino, mette in evidenza i rischi lungo la costa pugliese. La roccia si è sgretolata improvvisamente, lasciando un vuoto tra Cala Verdegiglio e Porto Miggiano. Alcuni tratti, già fragile, mostrano segnali di instabilità, mentre altri sono stati evacuati per evitare incidenti. La zona si trova sotto osservazione per prevenire nuovi crolli e tutelare i visitatori.

Il cedimento dell'arco degli innamorati, crollato proprio nella notte di San Valentino, racconta un'emergenza per la costa pugliese. E ieri l'associazione Italia Nostra (sezione. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Da Cala Verdegiglio a Porto Miggiano: tutti i punti sulla costa pugliese a rischio cedimento (e alcuni sono già crollati). La mappa Donatore di sperma ha una mutazione genetica che aumenta il rischio di cancro, nati 200 bambini: «Alcuni sono già morti» Un donatore di sperma con una mutazione nel gene TP53, associata a un elevato rischio di tumori, ha generato quasi 200 bambini in 14 Paesi europei. “Quasi 200 bambini concepiti con lo sperma di un donatore che ha una mutazione genetica che aumenta il rischio di tumore. Alcuni sono già morti”: la scoperta choc Un'inchiesta europea rivela che quasi 200 bambini concepiti tramite fecondazione assistita con sperma di un donatore portatore di una mutazione genetica rischiosa potrebbero ereditare un aumento significativo del rischio di tumore. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Da Cala Verdegiglio a Porto Miggiano: tutti i punti sulla costa pugliese a rischio cedimento (e alcuni sono già crollati). La mappa; Erosione coste, Brescia: Sottovalutata la situazione di Monopoli. Non aiuta non avere un consigliere regionale; Erosione costiera: Brescia attacca sui progetti esclusi, Laneve annuncia il ricorso. Da Cala Verdegiglio a Porto Miggiano: tutti i punti sulla costa pugliese a rischio cedimento (e alcuni sono già crollati). La mappaIl cedimento dell'arco degli innamorati, crollato proprio nella notte di San Valentino, racconta un'emergenza per la costa pugliese. E ... msn.com