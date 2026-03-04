Progetto di un polo logistico a Dolo-Mirano preoccupa l' impatto sul traffico

In queste settimane si parla della proposta di un grande polo logistico tra Dolo, Mirano e Pianiga, un'area che in passato aveva ospitato il progetto di “Veneto City”, poi cancellato nel 2020. La questione riguarda principalmente l'impatto sul traffico locale e le conseguenze sul territorio, con le comunità che esprimono preoccupazioni sulla futura viabilità. La discussione pubblica si concentra sulla realizzazione di questa struttura e sulle sue implicazioni.

Una raccolta firme attivata a Vetrego, si chiede di realizzare un nuovo casello autostradale tra Mirano e Padova Est. Unicomm è pronta a costuire un hub su una superficie di 327mila metri quadrati In queste settimane si discute della realizzazione di un vasto polo logistico nel territorio di Dolo, al confine con quelli di Mirano e Pianiga: la stessa area dove sarebbe dovuta sorgere la cittadella “Veneto City”, idea abbandonata definitivamente nel 2020. Stavolta il proponente è Unicomm, gruppo della gdo che gestisce le insegne Famila, Emisfero e Mega, con la consulenza di Protea srl. L'intento di Unicomm è di concentrare i suoi quattro centri logistici esistenti (oggi dislocati in diversi punti del Veneto) in un'unica sede, su una superficie di 327mila metri quadrati dei quali 125mila coperti. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

