I 14 sindaci chiedono il nuovo casello tra Mirano–Dolo e Padova

Quattordici sindaci della Riviera del Brenta e del Miranese hanno presentato ufficialmente una richiesta alla Regione Veneto per la costruzione di un nuovo casello autostradale tra Mirano–Dolo e Padova est. L'iniziativa è stata annunciata come un'azione unitaria volta a ottenere l’approvazione di questa infrastruttura, prevista nel piano regionale dei trasporti. La richiesta si basa sulla necessità di migliorare i collegamenti tra le aree interessate.

Mira, Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Pianiga, Mirano, Salzano, Spinea, Martellago, Noale. Appello alla Regione Veneto. Salmaso: «Fondamentale per ridurre il traffico di attraversamento nei centri abitati» Nuovo casello autostradale tra Mirano–Dolo e Padova est. È partita l'iniziativa unitaria di 14 sindaci della Riviera del Brenta e del Miranese che chiedono alla Regione Veneto di realizzare l'infrastruttura prevista dal piano regionale dei trasporti. Dopo l'invio di una lettera unitaria alla Regione con richiesta di incontro alla consigliera regionale Elisa De Berti, i primi cittadini di Mira, Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Pianiga, Mirano, Salzano, Spinea, Martellago, Noale, chiedono si avvii un tavolo permanente sulla viabilità. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it Articoli correlati I 14 sindaci della Riviera e Miranese chiedono il nuovo casello tra Mirano–DoloMira, Dolo, Fiesso, Stra, Vigonovo, Fossò, Camponogara, Campagna Lupia, Pianiga, Mirano, Salzano, Spinea, Martellago, Noale. Il nuovo dg dell'Ulss 3 in visita agli ospedali di Dolo, Mirano e NoaleMassimo Zuin ha completato la prima visita a tutte le sedi ospedaliere dell'azienda sanitaria.