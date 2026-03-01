Playoff Challenge il Bisonte Firenze ko in gara 1 con Macerata al PalaBigMat

Nel primo match dei playoff Challenge, il Bisonte Firenze ha subito una sconfitta in tre set contro Macerata al PalaBigMat. I parziali sono stati 25-19, 25-12 e 32-30, con diversi giocatori che hanno contribuito alla partita, tra cui Tanase con 10 punti e Maleševic con 3. La squadra di casa non è riuscita a portare a casa il risultato nel primo confronto della serie.

La formazione di Chiavegatti solo nel terzo set ha mostrato il suo solito volto, non riuscendo però ad allungare la partita IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 7, Morello, Valoppi (L1), Zuccarelli 3, Colzi ne, Villani 7, Knollema ne, Maleševic 3, Bukilic 6, Tanase 10, Kaçmaz 5, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti.CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Batte, Sismondi 8, Kokkonen, Kockarevic 10, Bonelli 3, Mazzon ne, Piomboni 17, Ornoch, Crawford ne, Clothier 7, Decortes 11. All. Lionetti.ARBITRI: Papadopol – Giglio.NOTE: durata set: 24', 21', 30'; muri punto: Il Bisonte 3, Macerata 8; ace: Il Bisonte 5, Macerata 3; spettatori: 174. FIRENZE – Comincia con un ko il playoff Challenge de Il Bisonte Firenze, che al Pala Bigmat cede 0-3 alla Cbf Balducci HR Macerata.