Playoff Challenge riscatto per Il Bisonte Firenze con la vittoria a Macereta

Nel match di Playoff Challenge, Il Bisonte Firenze ha ottenuto una vittoria contro Cbf Balducci Hr Macerata con il punteggio di 3-1. La partita si è conclusa con i set 25-18, 23-25, 20-25 e 9-25, evidenziando un risultato importante per la squadra fiorentina. Tra i giocatori di Macerata, Decortes ha segnato 19 punti, mentre Kokkonen e Mazzon hanno contribuito con 9 punti ciascuno.

Cbf Balducci Hr Macerata – Il Bisonte Firenze 1-3 (25-18, 23-25, 20-25, 9-25) CBF BALDUCCI HR MACERATA: Bresciani (L), Batte, Sismondi 5, Kokkonen 9, Kockarevi? 5, Bonelli 2, Mazzon 9, Piomboni 2, Ornoch 1, Crawford, Clothier 2, Decortes 19. All. Lionetti. IL BISONTE FIRENZE: Acciarri 17, Morello 6, Valoppi (L1), Zuccarelli, Colzi ne, Villani ne, Knollema 15, Maleševi? 6, Bukili? 21, Tanase 7, Kaçmaz ne, Lapini (L2) ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. ARBITRI: Cruccolini – Salvati. NOTE: durata set: 25', 28', 22', 19'; muri punto: Macerata 6, Il Bisonte 11; ace: Macerata 2, Il Bisonte 15. MACERATA – Il Bisonte Firenze vendica subito il ko di sette giorni fa contro la CBF Balducci HR Macerata, ed espugna il Fontescodella rimontando le marchigiane da 1-0 a 1-3.