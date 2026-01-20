Isola delle Femmine sciopero di due ore dei lavoratori del gruppo Heidelberg Materials | Gravi criticità nello stabilimento
Domani, 21 aprile, i lavoratori dello stabilimento Heidelberg Materials di Isola delle Femmine hanno proclamato uno sciopero di due ore. La protesta nasce dalle criticità relative alla gestione della manutenzione e all’organizzazione interna dello stabilimento, che suscitano preoccupazione tra i dipendenti. Si tratta di una manifestazione di attenzione alle condizioni di lavoro e alle problematiche operative presenti nella struttura.
Domani mercoledì 21 i lavoratori dello stabilimento di Isola delle Femmine del gruppo Heidelberg Materials hanno proclamato uno sciopero di 2 ore, per segnalare criticità legate alla gestione della manutenzione e all’organizzazione interna dello stabilimento. “Le motivazioni dello sciopero -.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Sciopero dei lavoratori Eurospin nei punti vendita di Benevento per gravi criticità sulla sicurezza sul lavoroOggi i dipendenti Eurospin di Benevento hanno scioperato, protestando contro gravi carenze in materia di sicurezza sul lavoro.
Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell'ospedale: "Intollerabile l'insicurezza e incertezza salariale dei lavoratori"La Flaica Cub Umbria annuncia lo sciopero dei lavoratori delle pulizie dell’ospedale, impiegati dall’azienda Dussmann presso le Aziende Ospedaliere di Terni e Perugia.
Isola delle Femmine - Palermo - Foto di Paola Iervolino - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.