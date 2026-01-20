Isola delle Femmine sciopero di due ore dei lavoratori del gruppo Heidelberg Materials | Gravi criticità nello stabilimento

Domani, 21 aprile, i lavoratori dello stabilimento Heidelberg Materials di Isola delle Femmine hanno proclamato uno sciopero di due ore. La protesta nasce dalle criticità relative alla gestione della manutenzione e all’organizzazione interna dello stabilimento, che suscitano preoccupazione tra i dipendenti. Si tratta di una manifestazione di attenzione alle condizioni di lavoro e alle problematiche operative presenti nella struttura.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.