Gennaio 2026 in Abruzzo è stato il terzo più piovoso degli ultimi 50 anni precipitazioni da record

A gennaio 2026 in Abruzzo si sono registrate piogge record, battendo ogni precedente dato degli ultimi 50 anni. È stato il terzo mese di gennaio più piovoso dal 1976 ad oggi, con piogge molto abbondanti e temperature leggermente sopra la media degli ultimi trent’anni. Le strade si sono allagate in diverse zone e le autorità hanno già emesso allerte per possibili alluvioni. La situazione resta monitorata, mentre molti cittadini fanno i conti con i danni causati dalle forti precipitazioni.

Il terzo gennaio con maggiori precipitazioni dell'ultimo mezzo secolo, con temperature lievemente più alte del periodo compreso fra il 1991 e ilo 2020. Questa la fotografia del primo mese del 2026, tracciata da Gabriele Curci, professore associato dell'università dell'Aquila, del centro.

