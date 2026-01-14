Secondo i dati di Copernicus, il 2025 si conferma come il terzo anno più caldo mai registrato, con un aumento di circa 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Negli ultimi tre anni si è verificato un incremento costante delle temperature globali, evidenziando la crescente urgenza di affrontare il cambiamento climatico e implementare strategie di sostenibilità.

I dati forniti dal programma Copernicus rivelano che il 2025 si è classificato come il terzo anno più caldo mai registrato, con una temperatura media solo di 0,01 gradi inferiore a quella del 2023 e di 0,13 gradi più fredda rispetto al 2024, quest’ultimo anno che detiene il record di temperatura più alta mai registrata. Gli ultimi undici anni rappresentano i periodi più caldi mai documentati. Le temperature globali medie degli ultimi tre anni, dal 2023 al 2025, hanno superato di oltre 1,5 gradi i livelli preindustriali, definiti come il periodo compreso tra il 1850 e il 1900. Questo segna la prima volta in cui un arco temporale di tre anni supera il limite di 1,5 gradi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Clima. Copernicus: 2025 terzo anno più caldo, ultimi 3 anni +1.5 gradi

