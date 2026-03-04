Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sono stati visti alla partita del loro figlio Davide insieme ad Angelo Madonia. La presenza di tutti e tre è avvenuta durante un evento pubblico, senza particolari particolarità o dichiarazioni ufficiali. Lucio Presta, nel suo libro, ha condiviso dettagli sui rapporti con alcuni dei suoi ex assistiti, tra cui Bonolis. La scena si è svolta in modo spontaneo e senza coinvolgimenti mediatici.

Dopo l'uscita dell'autobiografia del manager le cronache rosa avevano parlato di tensione tra il volto Mediaset e la ex moglie, ancora legati da un rapporto professionale Nell’autobiografia L’uragano. Sole, fulmini e saette, Lucio Presta ha raccontato diversi retroscena sui suoi ex assistiti, compreso Paolo Bonolis. A provocare la rottura con il conduttore Mediaset, con cui ha lavorato per molti anni, sarebbe stata Sonia Bruganelli, ex moglie di Bonolis. Negli ultimi tempi, tra lei e Presta i rapporti si sarebbero incrinati: inizialmente per motivi professionali, poi, secondo quanto raccontato nel libro, si sarebbero aggiunti altri attriti, fino a compromettere definitivamente un legame che per anni era stato solido. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli alla partita del figlio Davide insieme ad Angelo Madonia: legame saldo nonostante “l’Uragano” di Lucio Presta

Bonolis e Sonia Bruganelli vicini dopo le accuse di Presta, con loro allo stadio c’è anche Angelo MadoniaLe accuse lanciate da Lucio Presta non hanno intaccato l’armonia nel rapporto tra Paolo Bonolis e l’ex moglie Sonia Bruganelli.

“L’ossessione è l’ultima difesa di chi non è stato scelto”: Sonia Bruganelli riposta una frase del compagno Angelo Madonia. La frecciatina a Lucio Presta?Dopo quanto scritto da Lucio Presta nella propria autobiografia e le dichiarazioni rilasciate da Marco Salvati a Fanpage, per Sonia Bruganelli è il...

Bonolis e Sonia di nuovo insieme! #shorts

Approfondimenti e contenuti su Paolo Bonolis.

Temi più discussi: Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, tensioni smentite: l'ex coppia (e Angelo Madonia) insieme alla partita del figlio Davide. La dedica...; Bonolis e Sonia Bruganelli vicini dopo le accuse di Presta, con loro allo stadio c’è anche Angelo Madonia; Paolo Bonolis e la rissa con Gianni Morandi: Non ci ho visto più, gli ho dato un bel cazzotto, la rivelazione anni dopo; Spunta il nome del cantante presunto amante di Bruganelli. Lei annuncia azioni legali contro Presta: Persona ormai al delirio.

Paolo Bonolis di nuovo con Sonia Bruganelli dopo le accuse: presente anche Angelo Madonia, ecco dovePaolo Bonolis e Sonia Bruganelli hanno partecipato ad una partita di calcio del figlio. Con loro c'era anche Angelo Madonia, il compagno dell'autrice televisiva. donnaglamour.it

Paolo Bonolis, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme allo stadio: le foto che smentiscono le tensioniPaolo Bonolis, Sonia Bruganelli e Angelo Madonia insieme alla partita del figlio Davide: le immagini dallo stadio riaccendono il dibattito dopo le polemiche. Le recenti indiscrezioni circolate sul rap ... baritalianews.it

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis di nuovo vicini dopo le accuse di Lucio Presta. facebook