Lettere anonime contro Rita Repetto | Non mi zittiranno
Negli ultimi mesi, Rita Repetto ha ricevuto lettere anonime volte a screditarne il lavoro e la reputazione. Questi messaggi sono stati inviati a vari destinatari, tra cui relatori di un convegno e la redazione di L’Espresso. Repetto sottolinea di non lasciarsi intimidire e di continuare il suo impegno, evidenziando l’importanza di affrontare con trasparenza e determinazione ogni tentativo di silenzio.
"Negli ultimi mesi alcune lettere anonime, inviate con l’intento di screditare il mio lavoro e la mia persona, sono arrivate a diversi soggetti e istituzioni: ai relatori del nostro convegno mafia e sette del 14 novembre scorso, tra cui due parlamentari, alla redazione del settimanale L’Espresso. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Rita Repetto, presidente de La Pulce nell’Orecchio, sotto attacco anonimo: la replica pubblica.
