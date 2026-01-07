Lettere anonime contro Rita Repetto | Non mi zittiranno

Negli ultimi mesi, Rita Repetto ha ricevuto lettere anonime volte a screditarne il lavoro e la reputazione. Questi messaggi sono stati inviati a vari destinatari, tra cui relatori di un convegno e la redazione di L’Espresso. Repetto sottolinea di non lasciarsi intimidire e di continuare il suo impegno, evidenziando l’importanza di affrontare con trasparenza e determinazione ogni tentativo di silenzio.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.