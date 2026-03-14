A Pietra Ligure, un uomo di 54 anni è stato arrestato mentre cercava di portare via 15 mila euro che aveva estorto. La polizia ha fermato l'uomo sul momento, mentre tentava di portare via il denaro. L’arresto è avvenuto subito dopo che il 54enne aveva richiesto la somma minacciando di conseguenze. L’episodio si è verificato nel corso di un’operazione di polizia.

Un uomo di 54 anni è stato arrestato in flagranza a Pietra Ligure mentre tentava di impossessarsi di una somma estorta. La vittima, un ultrasettantenne, era stata minacciata per mesi con lettere anonime prima della richiesta di 15 mila euro. L’indagine, coordinata dalla Procura di Savona e condotta dalla Squadra Mobile, ha smontato la rete di persecuzione che prendeva di mira anche la moglie dell’anziano. L’intervento tempestivo dei poliziotti ha bloccato il criminale proprio nel momento del ritiro del denaro nascosto in un sottopasso. La trappola del sottopasso e l’arresto in flagranza. Tutto è iniziato nel luglio scorso, quando le vessazioni sono iniziate contro la coppia anziana residente nella zona costiera savonese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Estorsione: 54enne preso in flagranza per i 15mila euro

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