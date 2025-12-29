Consiglio regionale della Campania Livio Petitto eletto Questore al Personale

Il Consiglio regionale della Campania ha eletto i nuovi questori: Raffaele Aveta di M5S, per le Finanze, e Livio Petitto di Forza Italia, per il Personale. Con 23 e 18 voti, i due rappresentanti sono stati scelti rispettivamente dalla maggioranza e dall’opposizione. Questa elezione rinnova la gestione delle funzioni di rappresentanza e amministrazione all’interno dell’assemblea regionale.

Raffaele Aveta (M5S) e Livio Petitto (Forza Italia), con 23 e 18 voti, sono stati eletti Questori, rispettivamente, alle Finanze e al Personale, per la maggioranza e l'opposizione, del Consiglio Regionale della Campania. Casertano, 49 anni, docente universitario, è stato consigliere comunale del.

