Giustizia | Il processo a Tortora non è mai finito Voteremo sì al referendum per Enzo

Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, sostiene con convinzione il sì al referendum sulla giustizia. Ricorda come il processo a Tortora non sia mai stato realmente concluso e sottolinea l’importanza di riforme che garantiscano maggiore equità e trasparenza nel sistema giudiziario. La sua posizione riflette la volontà di promuovere un cambiamento che possa prevenire ingiustizie simili in futuro.

Francesca Scopelliti, compagna di Enzo Tortora, è in prima fila a favore del sì al referendum sulla giustizia. Presidente del comitato «Cittadini per il sì», in una intervista al quotidiano La Verità, racconta la storia dell’indimenticato giornalista, vittima incolpevole della giustizia. «Il processo Tortora non è mai finito, perché non abbiamo ancora avuto una classe politica che sia riuscita a far tesoro dell’esperienza di Enzo, con il coraggio e la cultura giusta, accompagnando le riforme necessarie per cambiare davvero le cose. È incredibile pensare che abbiamo dovuto attendere fino al 2026 per promuovere la riforma della svolta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

Enzo Tortora, la vedova dice sì al referendum sulla giustizia: "I magistrati sapevano di avere davanti un innocente"

Francesca Scopelliti: «Il processo a Tortora non è mai finito»

Garlasco, Tortora e tutti i processi celebrati in tv: la giustizia è una cosa seria - Leonardo Sciascia scrisse che il castello accusatorio a carico di Enzo Tortora era destinato a sgretolarsi come un castello di sabbia. ilfattoquotidiano.it

Giustizia giusta. Mai più casi come Tortora e Berlusconi - Proprio Francesca Scopelliti, la compagna di vita di Tortora, sarà una protagonista della manifestazione che terremo oggi a Napoli sulla giustizia negata Vi ricordate Enzo Tortora? ilgiornale.it

Processo Tortora: prossima sentenza della Corte costituzionale - 06:00 Il Bandolo, a cura di Valeria Manieri 06:30 Prime pagine Andrea Billau 06:45 Rassegna stampa Internazionale a cura di David Carretta 07:00 Rassegna stampa dalla Cina a cura di Francesco ... radioradicale.it

Liberato l'imprenditore torinese detenuto senza processo in Venezuela, ora dovrà affrontare i suoi guai con la giustizia italiana - facebook.com facebook

“Sì alla riforma della giustizia, per garantire un giusto processo e perché siano premiati i magistrati migliori e più capaci”. Enrico Costa al Tg2 x.com