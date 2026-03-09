Si è costituito anche a parma il comitato cittadini per il si presieduto dalla vedova di Enzo Tortora

A Parma è stato costituito il Comitato Cittadini per il Sì, un organismo che rappresenta a livello provinciale il comitato nazionale. Il comitato è presieduto dalla vedova di Enzo Tortora e coinvolge giudici, avvocati e giornalisti. La sua formazione si inserisce nel quadro di iniziative civiche che mirano a sostenere la campagna referendaria.

Si è costituito anche a Parma il COMITATO CITTADINI PER IL SI, che rappresenta in provincia il comitato nazionale apartitico ed autonomo presieduto dalla vedova di Enzo Tortora ed a cui partecipano giudici, avvocati, giornalisti. Nei prossimi giorni il comitato parteciperà ad eventi nel territorio, insieme ad altri comitati per il SI, per informare, rispondere alle domande dei cittadini ed accogliere osservazioni. Il presidente del Comitato di Parma Daniele Ghirarduzzi informa che "La nostra presidentessa, Francesca Scopelliti, compagna di Tortora, ex senatrice e giornalista, sarà presente all'evento organizzato dal Comitato SI Riforma a Salsomaggiore che si svolgerà la sera di sabato 14 marzo prossimo alla Sala Civica Mainardi.