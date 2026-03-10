Le Libere Donne torna su Rai 1 ogni martedì sera per tre settimane, con la seconda puntata in programma il 17 marzo 2026. La serie vede come protagonista l’attore che interpreta lo psichiatra Mario Tobino, sotto la regia di Michele Soavi. La narrazione segue le vicende dei personaggi nel contesto di un racconto che si sviluppa in più episodi.

© US Rai Le Libere Donne aspettano i telespettatori di Rai 1 ogni martedì sera per tre settimane. Lino Guanciale è infatti il protagonista della serie diretta da Michele Soavi, nella quale interpreta lo psichiatra Mario Tobino. La sua storia si incrocia subito con quella di Margherita, una donna ricoverata nell’ospedale psichiatrico dove presta servizio. Di seguito le anticipazioni di ogni episodio, aggiornate di settimana in settimana. Le Libere Donne, anticipazioni seconda puntata. 1×03: Una notte l’infermiere Beppe tenta di aggredire Margherita, ma Tobino riesce a fermarlo appena in tempo. Successivamente la donna, nel corso dell’udienza davanti al giudice per stabilirne l’infermità mentale, affronta il marito denunciandone gli abusi, ma non viene creduta: crolla, aggredisce l’uomo e finisce in isolamento. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Le Libere Donne, anticipazioni seconda puntata di martedì 17 marzo 2026

Articoli correlati

Le libere donne, la trama della seconda puntata: Mario Tobino tra Margherita e Paola, le anticipazioni del 17 marzoLe anticipazioni della prossima puntata de Le libere donne in onda martedì 17 marzo.

Le libere donne, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioniLino Guanciale interpreta lo psichiatra e poeta Mario Tobino nella nuova serie ambientata durante la Seconda guerra mondiale Lino Guanciale è il...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Libere Donne

Temi più discussi: Le libere donne di Mario Tobino: dentro le mura di Maggiano (e della serie Rai con Lino Guanciale); Le libere donne è una storia vera, da uno dei più bei romanzi italiani di sempre: la serie inizia stasera; Le libere donne: la nuova fiction Rai sul patriarcato, la cura e la follia della guerra; Le libere donne: su Rai1 la serie ispirata a Mario Tobino e girata a Lucca.

Le libere donne: anticipazioni, location, quante puntate della fiction con Lino GuancialeLino Guanciale torna in tv con la fiction Le libere donne: ecco le anticipazioni, quante puntate, location e cast. donnaglamour.it

'Le libere donne', la fiction Rai con Lino Guanciale: anticipazioni, quante puntate sono, perché taglierà Affari TuoiLino Guanciale torna su Rai Uno con Le libere donne, la miniserie ispirata al romanzo di Mario Tobino che racconta la vita nel manicomio di Maggiano durante la guerra. libero.it

Durante il fascismo bastava non essere la “donna giusta” per finire in manicomio. Troppo libere, troppo ribelli, troppo fuori dagli schemi. Donne definite pazze, legate, sedate e sottoposte a elettroshock solo perché non volevano piegarsi al ruolo imposto: mogli facebook

"Le libere donne" è una fiction ispirata al libro scritto dallo psichiatra che sfidò le regole repressive dei manicomi (durante la II Guerra Mondiale) x.com