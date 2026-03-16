Catanzaro-Modena martedì 17 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì sera alle 20:00 si gioca la partita tra Catanzaro e Modena, che si svolge allo stadio Nicola Ceravolo. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e le quote sono state stabilite dai bookmaker. La sfida rientra nel turno infrasettimanale di serie B, con i pronostici che sono stati già svelati dagli esperti del settore.

Martedì comincia il turno infrasettimanale di serie B e, tra le sfide in programma, c’è anche quella del Nicola Ceravolo fra Catanzaro e Modena. Si tratta di un importante scontro diretto tra la quinta e la sesta della classifica. Il Catanzaro è in un momento d’oro, reduce da 8 partite senza sconfitta (6 vittorie e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Catanzaro-Modena (martedì 17 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Entella-Modena (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronosticiFermato in casa dal Padova dopo 3 vittorie consecutive il Modena di Sottil è quest’oggi impegnato sul campo dell’Entella di Chiappella. Entella-Modena (martedì 03 marzo 2026 ore 20:00): formazioni, quote, pronostici, convocati. Canarini che rischiano a ChiavariFermato in casa dal Padova dopo 3 vittorie consecutive il Modena di Sottil è quest’oggi impegnato sul campo dell’Entella di Chiappella. Aggiornamenti e notizie su Catanzaro Modena martedì 17 marzo 2026... Discussioni sull' argomento Catanzaro-Modena: le info sulla prevendita; Padova - Catanzaro in Diretta Streaming | DAZN IT; Serie B, Modena-Spezia da brividi. Il clou è Monza-Palermo con esodo rosanero. Il programma; U.S. Catanzaro-Modena. Il Catanzaro vince a Padova, per 3-1. Prima in vantaggio con Alesi, i giallorossi chiudono i conti con la doppietta del capitano Pietro Iemmello. Martedì al Ceravolo scontro al vertice con il Modena per i playoff. Leggi l'articolo completo: - facebook.com facebook È attiva la prevendita dei biglietti per Catanzaro-Modena! Tutte le info tinyurl.com/yjpbjhbt #AvantiAquile x.com