Catanzaro-Modena martedì 17 marzo 2026 ore 20 | 00 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì sera alle 20:00 si gioca la partita tra Catanzaro e Modena, che si svolge allo stadio Nicola Ceravolo. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e le quote sono state stabilite dai bookmaker. La sfida rientra nel turno infrasettimanale di serie B, con i pronostici che sono stati già svelati dagli esperti del settore.

Martedì comincia il turno infrasettimanale di serie B e, tra le sfide in programma, c’è anche quella del Nicola Ceravolo fra Catanzaro e Modena. Si tratta di un importante scontro diretto tra la quinta e la sesta della classifica. Il Catanzaro è in un momento d’oro, reduce da 8 partite senza sconfitta (6 vittorie e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

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