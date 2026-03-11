Teatro Goldoni | al via Medì il convegno internazionale delle città del Mediterraneo
Al teatro Goldoni di Livorno il 12 e 13 marzo si svolge Medì, il convegno internazionale delle città del Mediterraneo promosso dalla Comunità di Sant'Egidio. L’evento riunisce dieci città provenienti da diverse nazioni, che partecipano alle discussioni e agli incontri previsti durante le due giornate. La manifestazione si svolge nel tradizionale appuntamento annuale dedicato alle relazioni tra le città della regione.
