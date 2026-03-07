Il petrolio supera i 90 dollari al barile Il Gnl costa più del doppio

Il prezzo del petrolio ha superato i 90 dollari al barile, con il Wti e il Brent che si sono attestati oltre questa soglia. Nel frattempo, il costo del Gnl ha raggiunto un valore più che doppio rispetto a prima. La notizia si inserisce in un quadro di prezzi in crescita nel mercato energetico internazionale.

Il prezzo del petrolio continua a crescere e supera la soglia dei 90 dollari al barile. Alla chiusura di venerdì 6 marzo, infatti, il greggio Wti (americano) era quotato a circa 90 dollari al barile (+12,21% sul giorno precedente), mentre il Brent a circa 92 (+8,52%). Per dare un'idea della portata dell'aumento dei prezzi del greggio è sufficiente riportare i prezzi della chiusura di venerdì 27 febbraio, con il Wti che veniva scambiato per circa 67 dollari al barile e il Brent a circa 72. In grande crescita anche il prezzo del Gnl (gas naturale liquefatto) europeo (indice Ttf), quotato circa 52 euro al megawattora alla chiusura di venerdì 6 marzo, ovvero circa 20 euro al MWh in più rispetto alla chiusura della settimana precedente. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

