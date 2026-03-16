Borse in diretta prezzo petrolio oggi 16 marzo | Greggio in rallentamento a 100 dollari Aie | pronti a rilasciare ulteriori riserve Milano chiude piatta

Oggi sui mercati finanziari le borse sono rimaste sostanzialmente ferme, con Milano che chiude senza variazioni, mentre Parigi, Francoforte e Londra registrano rialzi tra lo 0,31% e lo 0,55%. Il prezzo del petrolio si attesta intorno ai 100 dollari al barile, con l'Agenzia internazionale dell'energia pronta a rilasciare riserve strategiche per contenere il prezzo.

Crolla Amplifon sul listino di Piazza Affari. In chiusura di mercati il titolo dell'azienda di apparecchi acustici cede il 14,28% dopo la firma di un accordo definitivo per l'acquisizione di Gn Hearing dal gruppo danese Gn Store Nord per 2,3 miliardi di euro. Non entusiasma la performance di Nexi, la società lascia sul terreno il 6,60%. Ulteriori ribassi si segnalano per Campari (-2,10%) e Snam (-1,54%). Chiudono in rialzo Stmicroelectronics (+2,66%), Brunello Cucinelli (+2,42%), Telecom Italia (+1,65%) e A2a (+1,59%). Il Brent resta sopra i 100 dollari al barile (101,9) ma arretra di oltre un punto percentuale mentre il Wti americano viaggia sui 95 dollari con un calo di oltre il 3 per cento. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Borse in diretta, prezzo petrolio oggi 16 marzo | Greggio in rallentamento a 100 dollari, Aie: pronti a rilasciare ulteriori riserve. Milano chiude piatta Articoli correlati Guerra in Iran, il petrolio schizza oltre i 100 dollari: i Paesi del G7 pronti a rilasciare un terzo delle riserveLa guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz mandano in tilt il prezzo del petrolio e le Borse asiatiche. Borse 9 marzo | Il petrolio rallenta sotto i 100 dollari, Europa in rosso: Piazza Affari chiude a -0,29%. La direttaAncora acque agitate sui mercati, mentre si allungano i tempi per la fine della guerra in Medio Oriente. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Borse in diretta prezzo petrolio oggi... Temi più discussi: Borsa Italiana in tempo reale: quotazioni Piazza Affari; Borse in rosso: Wall Street chiude a -1,56%, Milano a -0,7%. Petrolio a 100 $; Borse oggi in diretta | Il Ftse Mib chiude in calo dell’1% a 44.152 punti. Pesano le banche; Borse, il blitz sulle riserve di petrolio non basta ad allentare la tensione. Piazza Affari a -1%. Borse in diretta, prezzo petrolio oggi 16 marzo | Greggio ad oltre 105 dollari al barile, sale la tensione nello Stretto di HormuzAvvio in rialzo per il prezzo del gas mentre si guarda alle tensioni nello stretto di Hormuz e l'andamento delle condizioni climatiche. Ad Amsterdam le quotazioni guadagnano l'1,5% a 50,88 euro al meg ... corriere.it Borse in diretta, prezzo petrolio oggi 13 marzo | Aumenta il Brent e il Wti, su anche il costo del gasPetrolio ancora in salita dopo le parole di Khamenei su Hormuz: «Continuerà a essere chiuso per fare pressione sui nemici dell'Iran». Trump sul prezzo del greggio: «Più sale, più noi facciamo un sacco ... corriere.it Giornata di tregua per le Borse europee, favorite dall’inversione di rotta del petrolio in scia alle speranze legate allo Stretto di Hormuz. Leggi qui: ilsole24ore.com/art/borse-asia… x.com La Regione investe in nidi e borse di studio per garantire pari opportunità e supporto alle famiglie lucane - facebook.com facebook