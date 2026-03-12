Celik Juve | bianconeri in pole position per l’acquisto a zero del turco ma attenzione all’interesse di una rivale Di chi si tratta

La Juventus sta seguendo con attenzione il difensore turco, che potrebbe arrivare a parametro zero. La squadra bianconera si trova in prima posizione per assicurarsi il giocatore, ma non è l’unica interessata. Un’altra società ha manifestato interesse per il calciatore e potrebbe muoversi nelle prossime settimane. La trattativa è ancora in fase embrionale e non ci sono ancora accordi ufficiali.

Celik Juve: la Vecchia Signora è in pole per l’acquisto a parametro zero del turco, ma attenzione all’interesse di una rivale bianconera. La Juve accelera per rinforzare le fasce e si porta in pole position per l’ingaggio di Zeki Celik, terzino di 29 anni attualmente in forza alla Roma. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il club bianconero punta a tesserare il calciatore a parametro zero, sfruttando la scadenza del suo contratto prevista per il prossimo giugno. CALCIOMERCATO JUVE LIVE La dirigenza, tuttavia, non può abbassare la guardia a causa della forte concorrenza interna al campionato italiano. Sulle tracce del difensore si è inserita con decisione anche l’ Inter, pronta a lanciare una controffensiva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Celik Juve: bianconeri in pole position per l’acquisto a zero del turco, ma attenzione all’interesse di una rivale. Di chi si tratta Articoli correlati Tonali Juve, bianconeri favoriti sulla concorrenza? C’è un dettaglio che sembra mettere la Vecchia Signora in pole position. Di cosa si trattadi Redazione JuventusNews24Tonali Juve, affare possibile? Il club inglese potrebbe decidere di non cedere il calciatore in Premier. Arbitro Inter Juve, c’è un nome in pole position: ecco di chi si tratta e le possibili alternativeAlisson Juventus, cresce la candidatura del brasiliano per la porta: su di lui c’è anche una rivale bianconera. Aggiornamenti e notizie su Celik Juve Temi più discussi: Palestra, Celik, Solet e... Tutti i duelli di mercato di Inter e Juve per l'estate; La Juve guarda a Roma per i colpi a zero: Celik convince, sondaggio per Pellegrini; Spalletti chiede sei rinforzi alla Juve: ci sono due giocatori della Roma; Roma, Wesley c’è. Celik verso la Juve: Gasp vuole Fortini. Juve, in difesa colpi Senesi e Celik a zero?La Juventus potrebbe rinforzare la difesa in vista della prossima stagione con 2 colpi a parametro zero: stando a quanto riportato da CalcioNews24.com, i bianconeri sarebbero sulle ... tuttojuve.com Roma, Celik osservato speciale contro la Juve: rinnovo lontano, bianconeri in agguatoManca sempre meno all’attesissima sfida tra Roma e Juventus, un incrocio che può indirizzare in maniera decisa la corsa alla prossima Champions. tuttomercatoweb.com Juve in pole per Celik Ma occhio all'interesse dei rivali - facebook.com facebook Juve, occhi sulla #Roma: oltre #Celik spunta anche l’idea #Pellegrini a parametro zero #ASRoma #Calciomercato x.com