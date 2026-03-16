Durante la cerimonia degli Oscar 2026, molti si sono chiesti perché Sean Penn non fosse presente. La 98esima edizione degli Academy Awards si distingue per l’assenza di uno dei protagonisti più noti, lasciando spazio a molte speculazioni e discussioni tra il pubblico e gli addetti ai lavori. La sua mancanza ha attirato l’attenzione di chi seguiva l’evento.

La 98esima edizione degli Academy Awards sarà ricordata per molti motivi, ma soprattutto, più di ogni discorso strappalacrime, per l’assenza di uno dei grandi nomi della serata. Quando Sean Penn è stato eletto come vincitore del premio come Miglior attore non protagonista per la sua viscerale interpretazione in Una battaglia dopo l’altra, l’applauso della platea del Dolby Theatre si è mescolato a un senso di inevitabile dejà-vù. Perché Sean Penn non c’era. A fare le veci dell’assente è stato Kieran Culkin, che con la sua nota ironia tagliente ha ritirato la statuetta commentando: “Penn non è qui perché non ha potuto o non ha voluto, quindi la prendo io”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Perché Sean Penn non era presente agli Oscar 2026

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