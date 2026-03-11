Sean Penn | assenze polemiche e il mistero degli Oscar 2026

La stagione dei premi cinematografici si apre con un interrogativo di grande risonanza: Sean Penn potrebbe mancare alla cerimonia degli Oscar del 2026, prevista per la domenica successiva. Questa possibile assenza si inserisce in un contesto di imprevedibilità che ha già caratterizzato la sua partecipazione ai precedenti eventi della stagione, inclusi i Golden Globe e il Bafta. L'attore, protagonista del film Una battaglia dopo l'altra diretto da Paul Thomas Anderson, è considerato uno dei favoriti per il premio al miglior attore non protagonista. Tuttavia, la sua presenza al Dolby Theatre non risulta ancora confermata, lasciando aperta la possibilità di una nuova diserzione dalla celebrazione.