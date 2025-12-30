Nuovo piano della sosta Ancarani FI critica | Scelta miope che danneggia ravennati

Il nuovo piano della sosta ad Ancarani, frazioni di Firenze, ha suscitato critiche da parte di alcuni cittadini e attività locali. La modifica delle tariffe, presentata come un semplice aggiornamento tecnico, è vista da molti come un aumento che potrebbe penalizzare residenti e commercianti. La discussione riguarda l’impatto di questa misura sul centro storico e sulla vivibilità dell’area, evidenziando le preoccupazioni per eventuali conseguenze negative.

"Con il nuovo progetto di modifica delle tariffe per la sosta la giunta Barattoni decide, ancora una volta, di fare cassa sui cittadini e sulle attività del centro storico, mascherando un pesante aumento come un'operazione tecnica di aggiornamento delle tariffe". Così il consigliere comunale di Forza Italia.

Verso un nuovo Piano della Sosta: nuove regole e tariffe zona per zona - Lo prevede una determina del settore Mobilità e Trasporti a firma del dirigente Santi Domina e rappresenta ... siracusaoggi.it

Michelucci: "Il nuovo piano della sosta non tutela i cittadini" - "Stiamo assistendo alla programmazione di un piano della sosta attento alle esigenze dei privati piuttosto che a quelle dei cittadini"... lanazione.it

