Più Europa Salerno | La chiusura del Santa Caterina-amendola è una scelta miope che impoverisce la città
La prevista chiusura dell’Istituto Santa Caterina–Amendola rappresenta una decisione che potrebbe avere ripercussioni negative sul tessuto sociale e culturale di Salerno. La perdita di questa istituzione, che da anni contribuisce alla formazione e all’identità della città, rischia di impoverire il patrimonio educativo e di limitare le opportunità per le future generazioni. È importante valutare attentamente le conseguenze di questa scelta per il benessere della comunità locale.
La preannunciata chiusura dell’Istituto Santa Caterina–Amendola rappresenta una pessima notizia per la città di Salerno e per il suo futuro. Lo afferma Più Europa Salerno, che esprime forte preoccupazione per una decisione che rischia di produrre danni sociali, culturali ed economici. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
