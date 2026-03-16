Per la Querzoli Volley Forlì l’illusione dura un set poi Loreto rimonta e si prende l' intera posta
Nella 19esima giornata del Campionato Nazionale di Serie B, la Querzoli Volley Forlì affronta la Nova Volley Loreto. Dopo aver vinto il primo set, la squadra forlivese non riesce a mantenere il vantaggio e viene rimontata dalla squadra marchigiana, che si aggiudica l'intera partita. La gara si conclude con la vittoria di Loreto.
Finisce 3-1 (14-25, 25-17, 25-19, 25-21) per i padroni di casa al termine di una sfida iniziata sotto i migliori auspici per i romagnoli, ma terminata con una amara sconfitta Non riesce l'impresa alla Querzoli Volley Forlì, che nella 19esima giornata del Campionato Nazionale di Serie B (Girone D) cade in terra marchigiana cedendo il passo alla Nova Volley Loreto. Finisce 3-1 (14-25, 25-17, 25-19, 25-21) per i padroni di casa al termine di una sfida iniziata sotto i migliori auspici per i romagnoli, ma terminata con una amara sconfitta. Il primo parziale è un monologo forlivese. La Querzoli entra in campo con il piglio della grande squadra, dominando in ogni fondamentale e chiudendo con un perentorio 14-25 che sembrava il preludio a una serata di gloria. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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