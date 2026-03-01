esa pekka salonen arriva al piermarini corno oboe e la leggerezza di ravel

Da domani a venerdì, il direttore Esa-Pekka Salonen guiderà la stagione concertistica della Scala, portando sul palco il suono del corno e dell'oboe, con un repertorio che include le composizioni di Ravel. L’evento si svolgerà presso il teatro di Milano, attirando appassionati e professionisti del settore. La programmazione prevede l’esecuzione di diverse opere, con un'attenzione particolare alla musica francese.

Da domani a venerdì per la Stagione concertistica della Scala arriva Esa-Pekka Salonen. Direttore e compositore finlandese, Salonen è da decenni una delle personalità più riconoscibili della scena musicale internazionale: la sua doppia prospettiva, creativa ed esecutiva, è il filo che unisce l’intero programma in cui intreccia tre sguardi diversi sul Novecento e sul rapporto tra la contemporaneità e le grandi forme classiche, tra l’omaggio settecentesco di Ravel, una nuova pagina concertante firmata dallo stesso Salonen e la forza visionaria della Quinta Sinfonia di Sibelius. A lui si affianca Stefan Dohr, dedicatario della nuova composizione e tra i grandi virtuosi del nostro tempo: Primo corno dei Berliner Philharmoniker e ospite regolare delle più importanti orchestre del mondo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

