Atletica il 2026 sarà l’anno della rinascita per Marcell Jacobs? Cruciale per la 4×100 e in ambito europeo può ancora dire la sua

Il 2026 potrebbe rappresentare un nuovo inizio per Marcell Jacobs, con focus sulla rassegna europea e sulla staffetta 4×100. Dopo un 2025 segnato da difficoltà fisiche e delusioni ai Mondiali di Tokyo, la stagione a venire sarà determinante per verificare il suo percorso di recupero e rilancio nel panorama dell’atletica leggera.

Marcell Jacobs ha vissuto un 2025 molto deludente a livello agonistico, con diversi problemi fisici e soprattutto la doppia eliminazione in semifinale tra gara individuale e staffetta ai Campionati Mondiali di Tokyo. Lo sprinter lombardo ha archiviato con amarezza una delle stagioni più difficili della sua carriera, non escludendo addirittura l'ipotesi del ritiro e rendendosi protagonista di una polemica a mezzo stampa con la FIDAL. Il Campione Olimpico del 2021 ha comunque dichiarato che, se ritroverà la scintilla, andrà avanti come minimo fino ai Giochi di Los Angeles 2028 e quindi la prossima annata potrebbe diventare quella della rinascita in vista dei prestigiosi obiettivi che si stagliano all'orizzonte (Mondiali 2027 e Olimpiadi 2028).

