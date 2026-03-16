Per guarire dalla cecità sul presente Le patrole dell’arcivescovo Gambelli

Oggi a Firenze si svolge un'iniziativa organizzata dall’arcivescovo Gambelli, che invita a superare la cecità di fronte ai conflitti attuali. L’evento mira a incoraggiare una maggiore apertura nel parlare e agire, con l’obiettivo di testimoniare che la guerra si può evitare e la pace è raggiungibile. Partecipanti e volontari si riuniscono per riflettere e promuovere azioni concrete contro le tensioni in corso.

Firenze, 16 marzo 2026 - Non essere ciechi “davanti al dilagare dei conflitti che uccidono la speranza”, essere più audaci “nel pronunciare parole” e compiere gesti profetici “per testimoniare che la guerra è impossibile e la pace è inevitabile”. Nella liturgia celebrata domenica pomeriggio in cattedrale per l’ammissione agli ordine sacri come diaconi e presbiteri di Cyril, Walter, Tommaso e di un religioso, fra Lorenzo, della comunità dei Figli di Dio di don Divo Barsotti, l’arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli rileggendo la vicenda del cieco nato guarito da Gesù ha fatto riferimenti al freddo intenso che arriva anche tra noi dalla guerra in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Per guarire dalla cecità sul presente”. Le patrole dell’arcivescovo Gambelli Articoli correlati L'invito dell’arcivescovo Gambelli: digiunare dalle parole amare, cambiare mentalitàFirenze, 19 febbraio 2026 - C'è come un moto di inerzia che rende abitudinari e anche saccenti, molto giustificativi verso se stessi (in nome del... La lettera di Quaresima dell'arcivescovo di Firenze Gherardo GambelliFirenze, 14 febbraio 2026 - Un vecchio proverbio fiorentino, riportato da Luciano Artusi nella sua raccolta, recita: "Amor che nasce a Carnevale,...