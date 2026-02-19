L' invito dell’arcivescovo Gambelli | digiunare dalle parole amare cambiare mentalità
L’arcivescovo Gambelli invita la comunità a smettere di usare parole dure e a cambiare atteggiamento. La sua proposta nasce da una riflessione sulla crescente tendenza a criticare e giudicare senza motivo, spesso per abitudine. Durante la messa domenicale, ha chiesto di dedicare un giorno a “digiunare” dalle parole amare, come gesto simbolico per favorire il rispetto e la comprensione. Questa iniziativa si inserisce nel tentativo di combattere la diffusa indifferenza e di riscoprire la gentilezza tra le persone.
Firenze, 19 febbraio 2026 - C'è come un moto di inerzia che rende abitudinari e anche saccenti, molto giustificativi verso se stessi (in nome del carattere) e alla fine un po' pigri. Alla fine, l'alfabeto si impoverisce e si diventa anche un po' sconnessi con le parole. Nell'omelia per il Mercoledì delle Ceneri nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, l'arcivescovo Gherardo Gambelli ha invitato durante i quaranta giorni della Quaresima alla alla "conversione", in greco metanoia, cioè “cambiamento di mentalità”. Siamo invitati "a cambiare il nostro modo di vedere" e la lettura del Vangelo, la preghiera, un senso vero dell'elemosina e di digiuno dalla propria istintualità tracciano un cammino possibile da percorrere. 🔗 Leggi su Lanazione.it
La lettera di Quaresima dell'arcivescovo di Firenze Gherardo GambelliL'arcivescovo Gherardo Gambelli ha scritto una lettera di Quaresima a causa di un’antica tradizione fiorentina che dice:
Mercoledì delle ceneri: comincia la quaresima. Benedizione delle case. Lettera dell’arcivescovo Gambelli alla DiocesiMercoledì delle ceneri, Gherardo Gambelli ha annunciato l'inizio ufficiale della Quaresima con una lettera ai fedeli.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: La visita dell’Arcivescovo all’Ospedale Sacco per la Giornata del malato; Il messaggio dell’Arcivescovo per l’inizio della Quaresima; La lettera di Quaresima dell'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli; Settimana della Fede dal 23 al 27 febbraio: i relatori degli incontri.
ASIA/PAKISTAN - L'Arcivescovo Arshad: chiese e moschee siano centri di compassione e di paceIslamabad (Agenzia Fides) - In Quaresima e nel mese sacro del Ramadan, che cristiani e musulmani celebrano quest'anno in modo simultaneo, chiese e moschee possano diventare centri di compassione, pac ... fides.org
La preghiera dell’arcivescovo Caiazzo per la VI domenica del tempo ordinarioPubblichiamo la preghiera che il vescovo di Cesena-Sarsina, l’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, ha scritto per la VI domenica del tempo ordinario, anno A, ultima prima dell’inizio della Quaresima. corrierecesenate.it
È il mese dell’amore…e del colore! San Valentino e Carnevale si incontrano nella nostra nuova vetrina, dove romanticismo e creatività si fondono in un’esplosione di fantasia. Cosa ne pensi di questo mix speciale Per i prossimi due weekend ti invito a partec facebook