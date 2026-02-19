L' invito dell’arcivescovo Gambelli | digiunare dalle parole amare cambiare mentalità

L’arcivescovo Gambelli invita la comunità a smettere di usare parole dure e a cambiare atteggiamento. La sua proposta nasce da una riflessione sulla crescente tendenza a criticare e giudicare senza motivo, spesso per abitudine. Durante la messa domenicale, ha chiesto di dedicare un giorno a “digiunare” dalle parole amare, come gesto simbolico per favorire il rispetto e la comprensione. Questa iniziativa si inserisce nel tentativo di combattere la diffusa indifferenza e di riscoprire la gentilezza tra le persone.

Firenze, 19 febbraio 2026 - C'è come un moto di inerzia che rende abitudinari e anche saccenti, molto giustificativi verso se stessi (in nome del carattere) e alla fine un po' pigri. Alla fine, l'alfabeto si impoverisce e si diventa anche un po' sconnessi con le parole. Nell'omelia per il Mercoledì delle Ceneri nella Cattedrale di Santa Maria del Fiore, l'arcivescovo Gherardo Gambelli ha invitato durante i quaranta giorni della Quaresima alla alla "conversione", in greco metanoia, cioè “cambiamento di mentalità”. Siamo invitati "a cambiare il nostro modo di vedere" e la lettura del Vangelo, la preghiera, un senso vero dell'elemosina e di digiuno dalla propria istintualità tracciano un cammino possibile da percorrere. 🔗 Leggi su Lanazione.it

