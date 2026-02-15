La lettera di Quaresima dell' arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli
L'arcivescovo Gherardo Gambelli ha scritto una lettera di Quaresima a causa di un’antica tradizione fiorentina che dice:
Firenze, 14 febbraio 2026 - Un vecchio proverbio fiorentino, riportato da Luciano Artusi nella sua raccolta, recita: "Amor che nasce a Carnevale, finisce per Quaresima". È la presa d'atto, scherzosa ed efficace, delle cose che hanno durata e di quelle che non hanno in sé radice. Altre cose non si dicono ma si portano dentro di sé. La Quaresima è alla porte, invita a leggere in un altro modo il tempo e a dargli spessore. La lettera che l'arcivescovo di Firenze Gherardo Gambelli ha scritto per la Quaresima tocca proprio questi nodi, di separazione che si avverte dentro di sé ma si neutralizza nella corsa e al tempo di speranza per la compiutezza che da soli non ri riesce a conseguire: «Anche a noi può succedere di cadere nella disperazione per aver commesso un peccato che ci sembra imperdonabile, oppure nella presunzione di sentirci giusti e di pensare di non aver bisogno della grazia di Dio.
Firenze, l’arcivescovo Gambelli celebra la messa di Natale a Sollicciano. E attacca l’overtourism
L'arcivescovo di Firenze, Gherardo Gambelli, sceglie il carcere di Sollicciano per celebrare la messa di Natale, un gesto di vicinanza e speranza.
Messa di Natale a Sollicciano, l'arcivescovo Gambelli nel carcere di Firenze: "Un segno di vicinanza"
