Pensioni ecco a che età si andrà dal 2027 | la tabella ufficiale dei requisiti Inps

A partire dal 2027, l'Inps ha pubblicato la tabella ufficiale con le nuove età di pensionamento previste dal decreto approvato con l'ultima legge di bilancio. La pubblicazione è avvenuta in collaborazione con il Ministero del Lavoro, che ha confermato i requisiti aggiornati per l’accesso alla pensione. La tabella indica le età specifiche per ogni categoria di lavoratori e i relativi requisiti contributivi.

Pensioni. L'Inps, di concerto con il ministero del Lavoro, rende ufficiali le età di uscita dal lavoro con gli incrementi previsti dall'ultima legge di bilancio. Pensioni, le nuove età di uscita dal lavoro L’incremento dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici disposto in base alla speranza di vita, per un totale di tre mesi, si applica nella misura di un mese per l’anno 2027 e ulteriori due per l’anno 2028. Con la circolare numero 28 del 16-03-2026, l'ente previdenziale dà le indicazioni per l’applicazione delle disposizioni normative e presenta una tabella riepilogativa dei requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, adeguati agli incrementi della speranza di vita per il biennio 2027-2028. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti Inps Articoli correlati Pensioni, dal 2027 si alza l’età di uscita: requisiti e nuove soglie InpsA partire dal 1° gennaio 2027, le soglie di accesso alla pensione saranno innalzate di un mese; dal 2028, l'incremento complessivo sarà di tre mesi... Leggi anche: Pensioni, l'aumento dell'età è ufficiale: dalla vecchiaia all'anticipata, quanti anni serviranno per l'uscita dal lavoro dal 2027 PENSIONI TUTTE LE NOVITÀ UFFICIALI 2026 IMPORTI +440€ IRPEF RIVALUTAZIONE ADDIO 67 ANNI QUOTE Contenuti e approfondimenti su Pensioni ecco a che età si andrà dal... Temi più discussi: Pensione anticipata, la Cassazione smentisce l'INPS, i contributi figurativi contano per andare prima: ecco come fare; Pensione anticipata senza limiti di età: cosa potrebbe cambiare; Pensioni 2026, senza Quota 103 e Opzione donna ecco le 4 strade per uscire prima; Pensioni, ecco come il lavoro dei migranti paga le pensioni di oggi. Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale dei requisiti INPSPensioni. L'Inps, di concerto con il ministero del Lavoro, rende ufficiali le età di uscita dal lavoro con gli incrementi ... msn.com Pensioni anticipate a 64 anni con contributi ridotti, ecco requisiti imprescindibiliPensione anticipata a 64 anni: quando basta anche meno di 20 anni In Italia, alcuni lavoratori possono andare in pensione a 64 anni con soli 20 anni d ... assodigitale.it Pensioni, ecco a che età si andrà dal 2027: la tabella ufficiale Inps - facebook.com facebook Via ai nuovi controlli sulle pensioni estere: chi riguardano e come funzionano x.com