Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Gwyneth Paltrow ha esibito il “lato B” in modo evidente, mentre Demi Moore ha scelto un abito ricco di piume che le è valso un voto 9. Pedro Pascal si è presentato senza giacca, ricevendo una bocciatura. La serata ha segnato la fine del minimalismo che aveva caratterizzato le precedenti edizioni.

Il red carpet della 98ª edizione degli Oscar ha archiviato definitivamente il minimalismo prudente degli ultimi anni. Sul tappeto rosso del Dolby Theatre le star hanno scelto di tornare a dare spettacolo: piume, corsetti, gonne scenografiche e drappeggi teatrali. C’è chi ha evocato il glamour classico di Hollywood e chi ha scelto l’effetto wow con silhouette scultoree. Tra i colori dominano rosso, lavanda e verde, mentre il bianco panna resta il rifugio delle dive più classiche. Tra i top della serata Nicole Kidman, Gwyneth Paltrow, Emma Stone ed Elle Fanning. Tra i look più commentati, quelli di Demi Moore, trasformata in creatura mitologica piumata, e di Pedro Pascal che sembra essersi dimenticato la giacca a casa (ed è già un meme). 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Oscar 2026, le pagelle ai look del red carpet: Gwyneth Paltrow mostra il “lato B”, Demi Moore tutta piume (voto 9). Pedro Pascal “dimentica” la giacca: bocciato

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