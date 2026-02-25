Auto si scontra con un elefante di cinque tonnellate | la zanna dell’animale trafigge il torace del 33enne italiano alla guida ora ricoverato in gravi condizioni

Emanuele Cenni, 33 anni, si è scontrato con un elefante nel Parco naturale di Maputo, in Mozambico. Secondo quanto riporta il Corriere Romagna, l’incidente è avvenuto lo scorso 21 febbraio, poco dopo le 19:00. Cenni era alla guida di un fuoristrada Mitsubishi Pajero lungo la Strada Nazionale 1 e, per cause ancora da accertare, la sua macchina si è schiantata contro un elefante di 5 tonnellate. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni in una struttura sanitaria privata a Maputo. Secondo le prime ricostruzioni, nell’impatto una zanna dell’animale avrebbe sfondato il torace dell’uomo. L’Amministrazione Nazionale per le Aree di Conservazione (Anac) ha confermato che il ragazzo viaggiava da solo. L’ente ha aggiunto che lo scontro sarebbe stato causato dall’ eccessiva velocità del veicolo e che non si tratta del primo incidente all’interno del Parco nazionale. Nella zona, che ospita circa 400 elefanti, le autorità raccomandano una velocità massima di 50 chilometri orari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

