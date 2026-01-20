Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani di fronte all’Intelligenza Artificiale in ambito educativo e scolastico

Il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani si confronta con l’uso dell’Intelligenza Artificiale in ambito educativo e scolastico, evidenziando l’importanza di principi etici e professionali. L’innovazione tecnologica, con strumenti avanzati di analisi e supporto decisionale, richiede un’attenta riflessione sul rispetto della dignità e della privacy di studenti e professionisti, garantendo un’applicazione responsabile e conforme alle norme deontologiche.

L'evoluzione tecnologica degli ultimi anni ha introdotto nel contesto educativo strumenti sempre più sofisticati di analisi, previsione e supporto ai processi decisionali. L'Intelligenza Artificiale, in particolare, si è progressivamente affermata come tecnologia trasversale, capace di incidere non solo sulla didattica, ma anche sui servizi di supporto psicologico e sul governo dei processi di inclusione e benessere scolastico. In questo scenario, il Codice Deontologico degli Psicologi Italiani è chiamato a confrontarsi con pratiche professionali nuove, che pongono interrogativi profondi sulla responsabilità, sulla competenza e sulla tutela della persona.

