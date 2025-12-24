Ragazzina di 13 anni adescata online indagati 5 adulti per pedopornografia | sequestrate foto esplicite

24 dic 2025

Una ragazzina di 13 anni è stata adescata online. Le indagini hanno portato all'identificazione di 5 adulti che sono stati denunciati per produzione di materiale pedopornografico. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

