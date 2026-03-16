Nella settimana, a Roma, sono previsti gli interrogatori di un giornalista di 48 anni e di una docente, entrambi arrestati. Il giornalista e la sua compagna saranno ascoltati nei primi giorni della settimana, in relazione a un procedimento giudiziario per reati legati alla pedopornografia. Le autorità hanno disposto le misure cautelari e procedono con le procedure investigative.

Saranno interrogati nei primi giorni di questa settimana il giornalista 48enne e la sua compagna, docente di 52 anni, arrestati sabato nell’ambito di un’inchiesta della procura di Roma con le accuse di reati legati alla violenza sessuale su minori e alla diffusione e detenzione di materiale pedopornografico. L’inchiesta. L’inchiesta ha preso avvio dalla denuncia presentata dal padre di una minorenne. L’uomo ha raccontato agli investigatori che la figlia, mentre si trovava a Treviso nell’abitazione della madre, sua ex compagna, avrebbe scoperto su un computer della donna alcune conversazioni private con un uomo con cui la stessa avrebbe intrattenuto una relazione. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Pedopornografia, in settimana gli interrogatori del giornalista e della docente arrestati a Roma

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