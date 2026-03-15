Un giornalista che ha ricoperto il ruolo di vicedirettore di un telegiornale nazionale e una docente di un liceo sono stati arrestati con l'accusa di abusi su minori e pornografia minorile. L'uomo ha lavorato per un importante network satellitare, mentre la donna insegna in un liceo. Entrambi sono stati fermati dalle forze dell'ordine in seguito alle indagini in corso.

Lui, giornalista, già vicedirettore di un tg nazionale di un network satellitare nazionale. Lei, docente in un liceo e stimata professoressa. Questa mattina, a Roma e a Treviso, su delega della procura capitolina, i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Roma hanno dato esecuzione a un’ordinanza emessa dal gip di Roma, c he dispone la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di una donna di 48 anni e di un uomo di 52 anni, indagati per violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. Il provvedimento nasce dalle indagini dei carabinieri del Nucleo Investigativo di Roma d opo la denuncia sporta dal padre di una ragazzina minorenne relativa a uno scambio di materiale pedopornografico tra i due indagati. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Giornalista ex vicedirettore di Tg e prof di liceo arrestati per abusi su minori e pedopornografia

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