Pedofilia fermati manager e compagna

I carabinieri del nucleo investigativo di Roma hanno arrestato ieri un manager e la sua compagna nell’ambito di un’indagine sulla pedofilia. Le operazioni si sono svolte nella capitale, con i due soggetti portati in caserma per le verifiche del caso. L’intera operazione ha attirato l’attenzione degli ambienti locali, che seguono con interesse gli sviluppi delle indagini.

Fanno rumore negli ambienti della Capitale gli arresti eseguiti ieri dai carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Roma. Una donna di 52 anni, insegnante, e un uomo di 48, un giornalista del contesto televisivo con una nuova carriera nel mondo della comunicazione, sono finiti in carcere su ordinanza del gip di Roma con un'accusa infamante e durissima. Violenza sessuale nei confronti di minori, pornografia minorile, detenzione e accesso a materiale pornografico. I carabinieri hanno arrestato lei a Treviso, lui nella Capitale. Tutto è partito dalla denuncia dell'ex compagno della donna, con la quale ha una figlia di 16 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Pedofilia, fermati manager e compagna Articoli correlati Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: fermata anche la compagnaUn profilo professionale di alto livello, costruito tra giornalismo televisivo e incarichi di vertice nella comunicazione aziendale. Ex vicedirettore di Tg arrestato per pedofilia, fermata anche la compagnadi Roberta Damiata – Un profilo professionale di alto livello, costruito tra giornalismo televisivo e incarichi di vertice nella comunicazione...