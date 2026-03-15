Un ex vicedirettore di Tg è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di pedofilia. È stato fermato anche un’altra persona, identificata come la compagna dell’uomo. L’operazione si è svolta questa mattina e riguarda un’indagine in corso. Le autorità non hanno ancora fornito ulteriori dettagli sulle accuse o sui dettagli dell’indagine.

di Roberta Damiata – Un profilo professionale di alto livello, costruito tra giornalismo televisivo e incarichi di vertice nella comunicazione aziendale. Dietro quella carriera, secondo gli investigatori, si nascondeva però una realtà inquietante. Un giornalista di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di pedofilia. Insieme a lui è finita in manette anche la compagna, un’insegnante di 48 anni residente nel Trevigiano. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, è partita dalla denuncia presentata dal padre della ragazza di 16 anni figlia della donna arrestata. Nei telefoni della coppia gli investigatori hanno trovato immagini e video ritenuti inequivocabili, tra le vittime ci sarebbero proprio l’adolescente e due bambini molto piccoli, nipoti della donna. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Ex vicedirettore di Tg arrestato per pedofilia, fermata anche la compagna

Articoli correlati

Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: fermata anche la compagnaUn profilo professionale di alto livello, costruito tra giornalismo televisivo e incarichi di vertice nella comunicazione aziendale.

Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna, insegnante di Treviso. Si scambiavano foto della figlia di leiE' un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l'uomo arrestato per...

Approfondimenti e contenuti su Ex vicedirettore di Tg arrestato per...

Temi più discussi: Madre abusava della figlia 16enne e dei nipotini di 3 e 6 anni. Le foto intime inviate al compagno: Hai visto come gli piaceva?; L’Ordine di Napoli onora la storia della medicina partenopea; Tor Vergata, il governatore Rocca inaugura il reparto di geriatria e fa il punto sulla sanità Liste d'attesa tagliate e 1.500 posti...; Villetta bocciata due volte: Troppo moderna. Ma il Tar dà ragione al proprietario.

Roma, ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: in manette anche la compagna, insegnante di Treviso. Si scambiavano foto della figlia di leiE' un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l'uomo arrestato per pedofilia a Roma con ... ilmattino.it

Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: fermata anche la compagnaNei dispositivi sequestrati dagli investigatori foto e video di minori, tra cui la figlia sedicenne della donna. A far scattare l’inchiesta la denuncia del padre della ragazza ... msn.com

È un giornalista, 52 anni, ex vicedirettore di un tg nazionale, oggi dirigente della comunicazione in una partecipata pubblica, l’uomo arrestato per pedofilia a Roma con la compagna di 48 anni, insegnante di Treviso. Nei loro telefoni sono state trovate foto ineq facebook

Arrestati ex vicedirettore di un Tg nazionale e un'insegnante per pedopornografia: scoperti e denunciati dalla figlia di lei x.com