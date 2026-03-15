Un ex vicedirettore di un telegiornale è stato arrestato con l’accusa di pedofilia, mentre la sua compagna è stata anch’essa fermata. L’indagine coinvolge persone con un passato nel settore dell’informazione e della comunicazione aziendale. Nessun dettaglio sulle motivazioni o sulle presunte responsabilità, solo i fatti dell’arresto e delle misure adottate nei confronti dei due.

Un profilo professionale di alto livello, costruito tra giornalismo televisivo e incarichi di vertice nella comunicazione aziendale. Dietro quella carriera, secondo gli investigatori, si nascondeva però una realtà inquietante. Un giornalista di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di pedofilia. Insieme a lui è finita in manette anche la compagna, un’ insegnante di 48 anni residente nel Trevigiano. L’indagine, coordinata dalla Procura di Roma, è partita dalla denuncia presentata dal padre della ragazza di 16 anni figlia della donna arrestata. Nei telefoni della coppia gli investigatori hanno trovato immagini e video ritenuti inequivocabili, tra le vittime ci sarebbero proprio l’adolescente e due bambini molto piccoli, nipoti della donna. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ex vicedirettore di un tg arrestato per pedofilia: fermata anche la compagna

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