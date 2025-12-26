Commercio di vicinato in crisi | oltre 300 negozi sfitti tra centro storico e Oltretorrente
"I dati recentemente pubblicati da Confcommercio sul commercio di vicinato confermano una situazione critica per Parma. La mappa dei negozi sfitti realizzata dall’associazione evidenzia 310 locali vuoti, di cui 238 nel centro storico e 72 nell’Oltretorrente.Alcune vie simbolo della città mostrano. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
Leggi anche: Unione commercio in crescita. Associati a quota 3.300 e aiuti ai negozi di vicinato
Leggi anche: Centro storico e Oltretorrente: pubblicato l’Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti per il commercio
Crisi dei negozi di quartiere, l'appello di Confcommercio Bari: Acquistare sotto casa valorizza le eccellenze locali; Negozi in crisi, il panificio Nuovo Forno abbassa le serrande. Il sindaco Bortolato lancia l'appello: «Comprate nelle botteghe sotto casa»; Cala il sipario sulla FIR di Campogalliano, l'azienda chiude e lascia a casa 43 lavoratori; Salone Vanità, dopo 40 anni chiude l'attività di Sandra Corrado: «Grazie alle clienti e alle 41 collaboratrici».
"Commercio di vicinato in crisi: oltre 300 negozi sfitti tra centro storico e Oltretorrente" - "I dati recentemente pubblicati da Confcommercio sul commercio di vicinato confermano una situazione critica per Parma. parmatoday.it
Distretti del commercio, Ravetti (Pd): “Alla provincia di Alessandria zero risorse su oltre 7 milioni” - Ravetti (Pd) denuncia l’esclusione totale della provincia di Alessandria dai fondi regionali per i Distretti del Commercio ... ilpiccolo.net
Il commercio più forte della crisi. L’exploit dei negozi di vicinato - In tempo di chiusure di negozi, anche storici, sembra andare controtendenza il Comune di Barberino Tavarnelle. lanazione.it
OLTRE 485.000 EURO PER COMMERCIO E TURISMO A GIAVENO Dalla Regione Piemonte arrivano nuove risorse per lo sviluppo del territorio. Commercio di vicinato Al Distretto del Commercio 290.124 euro che, con il cofinanziamento comunale, su - facebook.com facebook
Natale, boom di acquisti dell’ultimo minuto: a Bergamo torna protagonista il commercio di vicinato x.com
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.