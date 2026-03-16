Paviè propone bracciali in argento e zirconi per la festa del papà

Un’azienda presenta una nuova linea di bracciali in argento con zirconi, pensata per la festa del papà. La collezione include diversi modelli adatti a vari gusti, disponibili in negozi e online. La proposta mira a offrire un regalo che unisca eleganza e semplicità, ideale per celebrare i padri in occasione di questa ricorrenza.

Il papà andrebbe festeggiato ogni giorno, l’affetto nei suoi confronti va dimostrato sempre, insieme al rispetto e alla riconoscenza. Il 19 marzo è la giornata dedicata a loro e diventa l’occasione perfetta per celebrarli con un gesto in più. Non servono grandi regali, ma pensieri semplici e significativi. Il brand di gioielli Paviè propone una linea di bracciali in argento 925 con zirconi. La particolarità di questi gioielli sta nella possibilità di personalizzare la scritta da inserire sul bracciale: si può scegliere tra parole come “papà” o “dad”, le iniziali del suo nome oppure quelle del figlio o della figlia che lo regalano. La personalizzazione non si ferma alla scritta, è possibile scegliere tra una vasta gamma di colori e decidere anche il font, così da adattare il gioiello allo stile e alla personalità di chi lo indossa. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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