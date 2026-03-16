Patologie croniche | un bolognese su cinque rinuncia a vacanze e spese per potersi curare

A Bologna, una persona su cinque con patologie croniche ha deciso di rinunciare a vacanze e altre spese per poter affrontare le cure necessarie. Questa scelta riguarda individui che convivono con malattie di lunga durata e che, per far fronte ai costi sanitari, devono modificare le proprie abitudini di spesa quotidiane. La situazione si riflette su un numero crescente di cittadini che si trovano a dover fare scelte difficili.

L’indagine Nomisma per l’Osservatorio Sanità di UniSalute: il 21% dei bolognesi con malattie croniche taglia le spese personali per visite ed esami. Tempi d’attesa e costi tra le cause dei controlli rinviati. Sempre più persone convivono con patologie croniche e, per sostenere i costi delle cure, sono costrette a rivedere le proprie abitudini di spesa. A Bologna il 21% dei cittadini affetti da malattie croniche ha dichiarato di aver rinunciato nell’ultimo anno a vacanze, cene fuori o acquisti importanti pur di poter pagare visite mediche ed esami. È quanto emerge dall’ultima indagine realizzata da Nomisma per l’Osservatorio Sanità di UniSalute, che mette in luce le difficoltà economiche legate alla gestione delle malattie croniche. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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