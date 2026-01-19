FOTO Cane cade in un dirupo | salvato dai Vigili del Fuoco

Il 19 gennaio, i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Villanova del Battista, in contrada Piani, per soccorrere un cane caduto in un dirupo durante una battuta di caccia. L'intervento ha permesso di mettere in sicurezza l'animale, dimostrando l'importanza del pronto intervento in situazioni di emergenza.

Nel corso della giornata odierna, lunedì 19 gennaio, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino è intervenuto nel territorio del comune di Villanova del Battista, in contrada Piani, per il salvataggio di un cane caduto in un dirupo durante una battuta di caccia. Sul posto è stata inviata una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Grottaminarda che, una volta giunta nell'area interessata, ha individuato l'animale. Fortunatamente, durante la caduta, il cane, un segugio femmina, era rimasto bloccato su alcuni rami, evitando conseguenze più gravi. I Vigili del Fuoco, utilizzando tecniche SAF (Speleo Alpino Fluviali), si sono calati lungo la parete rocciosa e sono riusciti a raggiungere e recuperare l'animale in sicurezza.

A Montaione, un cane da caccia è finito in un dirupo, rischiando seriamente la vita. I vigili del fuoco sono intervenuti tempestivamente, imbracandolo e recuperandolo in sicurezza. L'animale è stato poi affidato al proprietario, grazie all'intervento rapido e professionale delle forze di soccorso.

Un cane da caccia è rimasto intrappolato in un dirupo a Montaione, Firenze, rischiando di non riuscire a tornare in superficie. L'intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha permesso di mettere in salvo l'animale, garantendogli un esito positivo della disavventura.

