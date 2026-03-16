Passerini | Leao ha 27 anni inizia a esser tardi per comportarsi sempre da bambino

Il giornalista sportivo Carlos Passerini ha commentato il comportamento di Leao, sottolineando che il calciatore ha 27 anni e che, a suo avviso, è ormai tardi per mantenere atteggiamenti da bambino. La sua osservazione si concentra sul fatto che l’attaccante mostra ancora atteggiamenti immaturi, nonostante l’età avanzata. Passerini ha espresso questa opinione in un intervento pubblico, senza approfondire altre motivazioni o dettagli.

La partita del Milan contro la Lazio continua, giustamente, a far chiacchierare. Il giorno dopo della sconfitta arrivata con un gol di Isaksen, il giornalista sportivo Carlos Passerini ha voluto commentare il comportamento negativo di Leao al momento della sostituzione dopo una partita assolutamente sottotono. Ecco, di seguito, le parole della penna del Corriere della Sera ai microfoni di Tutti Convocati su Radio 24: Milan, le parole di Passerini su Leao: "Leao ha 27 anni, 2 figli, inizia a esser tardi per comportarsi sempre da bambino, è il giocatore attorno al quale è stato costruito il Milan, non può permettersi di comportarsi così. Secondo me dovessero arrivare offerte, il Milan potrebbe prenderle sul serio. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Passerini: “Leao ha 27 anni, inizia a esser tardi per comportarsi sempre da bambino” Articoli correlati In Europa si nasce sempre meno e sempre più tardi: l’Italia tocca il minimo storico con 1,18 figli per donna e 32 anni al primo partoI dati pubblicati da Eurostat relativi all'anno 2024 delineano un quadro demografico in peggioramento per l'intera Unione europea: le donne diventano... Non è mai troppo tardi: ecco perché sempre più lavoratori cambiano carriera dopo i 40 anniQuello che fino a qualche anno fa sembrava un salto nel vuoto, ossia lasciare un lavoro consolidato dopo i quarant’anni, si sta trasformando in una...