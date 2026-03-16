Passaporti alle poste Verona prima in Italia Boom a Colà

A Verona, le richieste di passaporti presso gli uffici postali hanno superato le 20.000 unità da inizio anno, posizionando la provincia al primo posto in Italia. A Colà si registra un aumento significativo delle pratiche, contribuendo a questo risultato record. La crescita delle richieste ha portato Verona in cima alla classifica nazionale per il numero di passaporti rilasciati attraverso gli uffici postali.

Oltre 20mila richieste in provincia. E al primo posto nel Paese c'è l’ufficio postale di Lazise Verona è la prima provincia in Italia per richieste di passaporti presentate negli uffici postali, superando quota 20mila dall’inizio dell’anno. E il dato più sorprendente arriva da Colà di Lazise, che con 646 passaporti elettronici richiesti si conferma l’ufficio più attivo d’Italia, contribuendo in modo decisivo al risultato provinciale. Nei comuni veronesi sotto i 15mila abitanti le richieste superano le 13.900, mentre nei dieci uffici del capoluogo si contano oltre 6mila pratiche. Il traguardo locale si inserisce in un quadro nazionale in forte crescita. 🔗 Leggi su Veronasera.it

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