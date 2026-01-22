Rivoluzione passaporti | niente Questura basta andare alle Poste

Da oggi, ottenere o rinnovare il passaporto è più semplice e comodo. Non è più necessario recarsi in Questura: basta fare richiesta presso gli uffici postali. Questa novità riduce i tempi di attesa e semplifica il procedimento, permettendo ai cittadini di gestire le pratiche in modo più efficiente e senza spostamenti superflui. Un cambiamento che favorisce praticità e accessibilità per tutti.

Richiedere o rinnovare il passaporto senza affrontare lunghe attese in Questura e senza spostamenti verso i capoluoghi. È l’obiettivo del nuovo servizio attivato negli uffici postali di 131 comuni con meno di 15mila abitanti della provincia di Udine, dove è possibile avviare l’intera procedura direttamente allo sportello, su appuntamento. L’iniziativa, che sarà progressivamente estesa al resto del Friuli Venezia Giulia e anche ai centri più grandi, rappresenta un cambiamento significativo per i cittadini delle aree periferiche. La dimostrazione del nuovo procedimento si è svolta ieri, mercoledì 21 gennaio, nell’ufficio postale di Gemona.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Passaporti, si potrà fare alle PosteA partire dai prossimi mesi, sarà possibile richiedere il passaporto presso gli uffici postali, semplificando così il processo di richiesta.

Capezzano, al via il nuovo servizio di richiesta e rinnovo passaporti alle PostePoste Italiane ha avviato un nuovo servizio per la richiesta e il rinnovo dei passaporti a Capezzano.

Passaporto, nuove regole: niente più rinnovo alla scadenza, novità anche per le nuove carte d'identità. Cosa cambia per i viaggiatori e cosa fareL’introduzione dei passaporti digitali e delle carte d’identità elettroniche porta con sé nuove misure di sicurezza. Questi documenti sono progettati per essere più difficili da falsificare, riducendo ... leggo.it

Passaporto: niente più rinnovo alla scadenza, novità anche per le nuove carte d'identità. Cosa cambia per i viaggiatori e cosa fareDal 2025, i passaporti con microchip e dati biometrici (inclusi fotografia e impronte digitali) non saranno più rinnovabili, ma dovranno essere richiesti nuovamente alla scadenza come se fosse il ... corriereadriatico.it

ADDIO AI TIMBRI SUL PASSAPORTO DAL 2026 SCATTA LA RIVOLUZIONE DIGITALE NEGLI AEROPORTI EUROPEI. (redazione) Il fascino romantico delle pagine dei passaporti ricoperte di inchiostro colorato sta per diventare un ricordo del passato. A par - facebook.com facebook