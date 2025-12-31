Passaporti si potrà fare alle Poste
A partire dai prossimi mesi, sarà possibile richiedere il passaporto presso gli uffici postali, semplificando così il processo di richiesta. Questa novità mira a rendere più comodo e accessibile il rilascio del documento, evitando spostamenti e code presso le questure. La procedura sarà integrata con i servizi postali, offrendo un'opzione pratica e efficiente per i cittadini italiani.
Tra qualche mese la richiesta per un nuovo passaporto si potrà fare direttamente negli uffici postali. Un particolare emerso durante la conferenza stampa di fine anno della polizia di Stato. Nella pratica verrà esteso il progetto Polis di Poste Italiane – studiato al principio per i Comuni con. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
