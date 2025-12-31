Passaporti si potrà fare alle Poste

A partire dai prossimi mesi, sarà possibile richiedere il passaporto presso gli uffici postali, semplificando così il processo di richiesta. Questa novità mira a rendere più comodo e accessibile il rilascio del documento, evitando spostamenti e code presso le questure. La procedura sarà integrata con i servizi postali, offrendo un'opzione pratica e efficiente per i cittadini italiani.

