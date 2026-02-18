Torna la campagna di FIDAS Intercral Io dono E tu? per promuovere la donazione del sangue
FIDAS Intercral Parma Odv lancia di nuovo la campagna “Io dono. E tu?” per incoraggiare la donazione di sangue. La decisione nasce dalla carenza di unità di sangue nelle strutture sanitarie locali, che rende difficile garantire le cure ai pazienti. La campagna invita i cittadini a partecipare, sottolineando come anche un piccolo gesto può salvare vite. Volontari e medici si preparano a sensibilizzare la comunità attraverso incontri pubblici e distribuzione di materiale informativo. La raccolta si svolgerà nelle prossime settimane in diversi punti della città.
Anche quest’anno FIDAS Intercral Parma Odv sostiene la campagna informativa “Io dono. E tu?”, dedicata alla promozione della donazione del sangue. Per l’edizione 2026 sono stati scelti tre testimonial d’eccezione: i giocatori delle Zebre Parma Giulio Bertaccini, Giacomo Milano e Luca Morisi. La campagna intende ricordare quanto la donazione del sangue sia un gesto fondamentale: ad oggi resta una risorsa unica e insostituibile per gestire malattie e salvare molte vite. L’iniziativa punta inoltre a sensibilizzare in particolare i più giovani sull’importanza di adottare stili di vita sani, gli stessi che caratterizzano l’impegno quotidiano degli atleti.🔗 Leggi su Parmatoday.it
Il mondo dell'ospitalità in prima linea per promuovere la donazione di sangue e plasma: al via campagna negli hotel
Prefettura e Asp di Catania rilanciano la campagna per la donazione del sangue
